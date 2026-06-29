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Francia, aereo precipitato vicino a Nancy: morti undici paracadutisti. Cosa sappiamo

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©Ansa

A bordo c'erano cinque istruttori, cinque allievi - infermieri liberi professionisti di Nancy - e il pilota esperto. Tre occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall'aereo. L'incidente, attribuito a un'avaria ancora da chiarire, è il più grave in Francia per un velivolo da turismo privato

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Tragedia in Francia. Un aereo Pilatus decollato dall'aeroporto di Nancy-Essey è precipitato domenica 28 giugno intorno alle 11:25, schiantandosi a circa 300 metri dalla fine della pista, nel territorio di Tomblaine, nel dipartimento francese di Meurthe-et-Moselle. Il prefetto Yves Séguy ha confermato l'incidente: undici le vittime. A bordo viaggiavano cinque istruttori, cinque allievi e un pilota considerato da tutti esperto. Tre persone sarebbero state sbalzate fuori dall'apparecchio durante l'impatto.

Precipita in Francia l'aereo degli allievi paracadutisti

Il volo del club di paracadutismo

Il velivolo, immatricolato in Germania e noleggiato da un club di paracadutismo, avrebbe dovuto effettuare il "battesimo" del lancio per i cinque allievi, tutti infermieri liberi professionisti di Nancy. Il decollo è avvenuto verso le 11, ma subito dopo l'aereo ha perso quota ed è precipitato verticalmente, senza coinvolgere persone a terra.

Le autorità sul posto

Sul luogo della sciagura, la più grave in Francia per un aereo da turismo privato, sono arrivati il ministro dell'Interno Laurent Nunez e quello dei Trasporti Philippe Tabarot. Alcuni familiari delle vittime, presenti all'aeroporto, hanno assistito alla caduta e sono stati affidati alla cellula medico-psicologica.

Precipita in Francia l'aereo degli allievi paracadutisti

Le ipotesi sull'avaria

Secondo Séguy, il Pilatus è precipitato "verticalmente" a causa di un'avaria, la cui natura resta da chiarire, e un'inchiesta prenderà in esame le varie ipotesi. Il velivolo non era dotato di scatola nera: ogni elemento raccolto dagli investigatori, compresi eventuali video dei passeggeri, sarà decisivo per ricostruire la dinamica.

Le verifiche tecniche e i soccorsi

Pierre-Yves Eugène, presidente del sindacato dei paracadutisti, intervistato da Bfm Tv, ha dichiarato che il Pilatus è "un apparecchio che comporta controlli rigorosi" e che chi lo pilota "deve superare un esame ogni due anni". L'incidente ha reso necessario l'intervento di cinquanta pompieri e venticinque mezzi per mettere in sicurezza l'area e avviare le operazioni di recupero.

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