Air France e Airbus colpevoli per i 228 morti del volo Rio-Parigi 2009

Le due aziende sono state giudicate "uniche e totali responsabili" della sciagura più grave della storia dell'aeronautica francese. Air France ed Airbus, prosciolte in primo grado, hanno negato di aver commesso reati ma sono state condannate alla pena massima di 225mila euro di ammenda per l'incidente

La Corte d'appello di Parigi ha dichiarato colpevoli di omicidi colposi Air France e Airbus al termine del processo di secondo grado per l'incidente al volo Rio-Parigi del 2009, dichiarando le due aziende "uniche e totali responsabili" della sciagura più grave della storia dell'aeronautica francese. Air France ed Airbus furono prosciolte in primo grado, hanno negato di aver commesso reati penali ma sono state condannate alla pena massima di 225mila euro di ammenda per l'incidente, che provocò la morte di 228 passeggeri e membri dell'equipaggio.