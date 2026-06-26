Il Paese ha sviluppato programmi per avvisare la popolazione prima dell'inizio del terremoto con l'app Google Android Earthquake Alerts che può inviare avvisi. Il sistema si basa su dati raccolti tramite crowdsourcing dai sensori dei singoli telefoni per rilevare eventi sismici e inviare avvisi agli altri utenti di telefoni nella zona ascolta articolo

Salvati dagli allarmi e dagli avvisi, non delle autorità ma degli smartphone. Durante il terremoto in Venezuela del 25 giugno, molte persone si sono messe in riparo grazie ai propri telefoni, con sistema Android, che hanno allertato del pericolo di lì a pochi secondi, o addirittura a pochi minuti. Il Paese sud-americano ha sviluppato sistemi per avvisare la popolazione prima dell'inizio del terremoto con l'app Google Android Earthquake Alerts che può inviare avvisi. Secondo l'US Geological Survey, diversi paesi dispongono di sistemi di allerta precoce per i terremoti (a volte abbreviati in EEW), tra cui Stati Uniti, Messico, Giappone, Turchia, Romania, Cina, Italia e Taiwan. Il Venezuela non dispone di un sistema nazionale di allerta precoce per i terremoti. Le scosse del 25 giugno sono state tra le più forti a colpire il Paese in oltre un secolo: due, consecutive, di magnitudo 7.2 e 7.5.

Come funziona l'Alert Il sistema di allerta si basa su dati raccolti tramite crowdsourcing dai sensori dei singoli telefoni cellulari per rilevare eventi sismici e inviare avvisi agli altri utenti di telefoni nella zona. Dal suo lancio nel 2020, il sistema si è notevolmente ampliato, passando da 250 milioni di persone che hanno ricevuto avvisi in quell'anno a oltre 2,5 miliardi oggi, secondo Richard Allen, direttore del Laboratorio di Sismologia di Berkeley. Secondo il sito web di Allen, il sistema allerta circa 60 terremoti al mese, avvisando in media 18 milioni di telefoni. Pericles Sanchez, uno scrittore venezuelano di 39 anni residente a Caracas, riporta Ndtv News, ha ricevuto un allarme terremoto sul suo telefono Android pochi minuti prima che il sisma raggiungesse la sua abitazione, per cui gli ha permesso di correre fuori. Sanchez ha affermato che la casa della sua famiglia non ha subito danni. "Abbiamo iniziato a sentirlo solo quando eravamo già fuori", ha detto Sanchez. Approfondimento Sisma Venezuela, Farnesina: morto italo-venezuelano. Segnalate persone