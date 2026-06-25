All'incontro per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti, il presidente americano non ha perso l'occasione per un momento autocelebrativo. E poi ha parlato della situazione in Medio Oriente, sostenendo che "l'Iran non avrà mai l'atomica". ascolta articolo

Nel messaggio con cui ha aperto a Washington le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti, il presidente Donald Trump non ha perso l'occasione per un momento autocelebrativo sostenendo che con la sua amministrazione "ogni giorno otteniamo una vittoria storica". E ha quindi celebrato le "vittorie" su Iran e Venezuela, evitando però di citare il momento drammatico della popolazione venezuelana dopo che il Paese è stato colpito da uno spaventoso terremoto. "Abbiamo annientato l'Iran in un'ora. Anche il Venezuela è stato annientato", ha detto.

"Dovremo sconfiggere di nuovo il comunismo" Trump ha quindi sostenuto che l'America ha "sconfitto il fascismo e il comunismo", ma adesso "dovremo sconfiggere un'altra volta il comunismo". Il riferimento è all'avanzata dei socialisti democratici guidati dal sindaco di New York Zohran Mamdani, protagonisti delle primarie democratiche: prima del discorso li aveva definiti "comunisti". E proprio di Mamdani, poche ore prima aveva detto, rispondendo a una domanda dei giornalisti, che è "un tipo affascinante, è un bel ragazzo".

"La festa di compleanno più indimenticabile" In un National Mall era addobbato con decorazioni patriottiche, tra cui bandiere americane e cartelli "Freedom 250", Trump ha parlato alle migliaia di persone intervenute per il suo discorso da dietro una parete di vetro antiproiettile. Un discorso breve, di meno di 30 minuti. "Mentre ci troviamo alla soglia del nostro 250° anno di indipendenza, sono entusiasta di annunciare che l'America è tornata", ha detto. Aggiungendo poi che "stiamo dando inizio alla festa di compleanno più indimenticabile che qualsiasi Paese abbia mai visto. Oh, vi divertirete un mondo".

"L'Iran non avrà mai l'arma nucleare" Parlando della situazione in Medio Oriente, Trump ha quindi chiarito che "abbiamo firmato un accordo che ha ottenuto ciò che nessun presidente aveva fatto prima: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare". E ora "il Medio Oriente è ora più sicuro".

"Siamo la nazione più giovane ma superiore a tutte le altre" Trump ha poi rivendicato il fatto che gli Stati Uniti sono "una nazione giovane ma superiore a tutte le altre". E in questo momento "l'America porta la fiaccola della civiltà occidentale". Gli Stati Uniti, ha quindi sottolineato, sono "il più grande produttore di petrolio al mondo. Più della Russia e dell'Arabia Saudita insieme".