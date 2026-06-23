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Crolla il prezzo dei carburanti in Slovenia: ecco quanto costa (e perché diminuisce)

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Il governo di Lubiana ha ridotto i listini settimanali di benzina, diesel e gasolio da riscaldamento. I nuovi valori, ai minimi dal 10 marzo, portano la benzina a 1,530 euro al litro e il diesel a 1,607 euro al litro

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Scendono i prezzi del carburante in Slovenia, dove da oggi, 23 giugno, gli automobilisti trovano prezzi calmierati dei carburanti in netto calo sulla rete stradale nazionale. Il governo di Lubiana ha approvato ieri la nuova revisione settimanale dei listini, con riduzioni significative per benzina, diesel e gasolio da riscaldamento. I prezzi sono stati probabilmente influenzati anche dall'allentarsi delle tensioni tra Usa e Iran.

Taglio dei prezzi deciso dal governo sloveno

Secondo quanto comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dell'Energia, il prezzo della benzina normale scenderà fino al 29 giugno di 6,2 centesimi al litro, attestandosi a 1,530 euro. Ancora più marcata la riduzione del diesel, che cala di 11,1 centesimi e arriva a 1,607 euro al litro. Si tratta dei valori più bassi registrati dal 10 marzo, come riportato dall'agenzia di stampa slovena Sta. Anche il gasolio da riscaldamento subirà una riduzione di 11,8 centesimi, arrivando a 1,20 euro al litro.

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