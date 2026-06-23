Il governo di Lubiana ha ridotto i listini settimanali di benzina, diesel e gasolio da riscaldamento. I nuovi valori, ai minimi dal 10 marzo, portano la benzina a 1,530 euro al litro e il diesel a 1,607 euro al litro

Scendono i prezzi del carburante in Slovenia, dove da oggi, 23 giugno, gli automobilisti trovano prezzi calmierati dei carburanti in netto calo sulla rete stradale nazionale. Il governo di Lubiana ha approvato ieri la nuova revisione settimanale dei listini, con riduzioni significative per benzina, diesel e gasolio da riscaldamento. I prezzi sono stati probabilmente influenzati anche dall'allentarsi delle tensioni tra Usa e Iran.