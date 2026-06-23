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Niente chatbot alle elementari: così la Norvegia vieta l’Ai ai bambini

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Oslo introduce una delle restrizioni più severe al mondo sull'uso dell'IA generativa nelle scuole primarie: niente chatbot per gli alunni dai 6 ai 13 anni. Ma il dibattito internazionale si sta spostando dal semplice divieto a una domanda più complessa: quando, come e con quali regole gli studenti dovrebbero usare strumenti come ChatGPT?

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