L’accesso all’acqua è anche una questione di genere

Un rapporto dell’Unesco indaga il legame tra genere e accesso all’acqua a livello mondiale: un binomio troppo spesso sottostimato, anche perché non vengono destinati fondi sufficienti per studiarlo. Per Laura Veronica Imburgia di Unesco la questione tocca il tema della povertà, delle disuguaglianze nei servizi di base e dell’esclusione dal potere decisionale. Ma se il cambiamento climatico colpisce in modo sproporzionato le donne, da loro si dovrà partire per cambiare le cose