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Spagna, la moglie di Sanchez rinviata a giudizio: ritirato il passaporto

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Begona Gomez è sotto inchiesta per corruzione e traffico di influenze. Le misure cautelari del giudice contro il rischio di fuga, anche obbligo di firma

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Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begona Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, fra cui il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale e l'obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Lo si apprende da un'ordinanza emessa oggi dal magistrato e citata dai media iberici, fra cui l'agenzia Efe. 

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