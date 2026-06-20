Begona Gomez è sotto inchiesta per corruzione e traffico di influenze. Le misure cautelari del giudice contro il rischio di fuga, anche obbligo di firma

Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begona Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, fra cui il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale e l'obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Lo si apprende da un'ordinanza emessa oggi dal magistrato e citata dai media iberici, fra cui l'agenzia Efe.