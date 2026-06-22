Il Consejo Superior del Poder Judicial (Cspj), il Csm spagnolo, ha aperto un procedimento disciplinare per "infrazione grave" nei confronti del giudice Juan Carlos Peinado, che indaga su Begona Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez, e ha deciso che per la donna il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare la Spagna e l'ìobbligo di firma due volte al mese in tribunale negli uffici giudiziari. Misure cautelari senza precedenti, che hanno provocato la dura reazione del Cspj: decisione, votata con 4 pareri favorevoli (incluso il presidente Perello) e 4 contrari, nasce da affermazioni contenute nell'ordinanza del giudice, il quale ha ipotizzato una collaborazione degli agenti di scorta nella fuga dell'indagata, scatenando la denuncia del ministero dell'Interno per offesa alla polizia. L'azione disciplinare giunge mentre il giudice ha convocato la moglier di Sanchez mercoledì 24 giugno nel tribunale di Madrid perché consegni il passaporto Nel provvedimento Peinado, che contesta alla 'primera dama' 4 reati, cita per lo stesso giorno anche l'ex assistente di Gomez alla Moncloa, Cristina Alvarez, a sua volta rinviata a giudizio e sottoposte alle stesse misure cautelari.