Secondo un'indagine dell'ong Istituto Louis Joinet (Ifdj), tra i 700 e i 1.500 bambini che hanno frequentato la scuola di Notre-Dame-de-Betharram, vicino a Lourdes, potrebbero essere stati vittime di abusi sessuali, fisici o psicologici dal 1950 alla fine degli anni '90. Per l'Istituto, si sarebbe trattato di abusi "sistemici" e "istituzionali"

Tra 700 e 1.500 bambini che hanno frequentato la scuola di Notre-Dame-de-Betharram, vicino a Lourdes, potrebbero essere stati vittime di abusi sessuali, fisici o psicologici dal 1950 alla fine degli anni '90. A denunciarlo è stata l'ong Istituto Louis Joinet (Ifdj), che ha condotto un'indagine per oltre un anno su richiesta della stessa congregazione religiosa. Secondo l'inchiesta, per decenni si sarebbero registrati abusi "sistemici" e "istituzionali". Per l'Istituto Louis Joinet, questo "ordine di grandezza", ricavato da diverse proiezioni statistiche, sarfebbe "da interpretare con estrema cautela". Stando agli autori del rapporto, dopo aver intervistato quasi 140 ex studenti e membri della congregazione religiosa, che gestiva diverse scuole, medie e superiori in Francia e in Africa, la teoria di una "presunta tolleranza dell'epoca" nei confronti della violenza all'interno di questo istituto privato, apprezzato nel sud-ovest della Francia per la reputazione autoritaria caratterizzata dalla "valorizzazione della severità", deve essere respinta.

L'indagine dell'Istituto Louis Joinet

Secondo l'inchiesta della ong, si sarebbe trattato di uno "sistema istituzionale di violenza ben consolidato", persistito per "decenni" attraverso "meccanismi di silenziamento" degli studenti "basati sulla paura, la vergogna e il dominio". Le testimonianze "sparse" e "frammentarie" delle vittime o delle loro famiglie sarebbero invece state percepite a livello locale come "poco credibili", data "la reputazione della scuola", rafforzata "dall'attaccamento di molti ex alunni" e dal "prestigio associato all'autorità religiosa".

L'Istituto: "Istituire un tribunale dei cittadini"

Per le vittime, il rapporto raccomanda "l'istituzione di un tribunale dei cittadini", nonostante la maggioranza degli abusi denunciati in quasi 250 segnalazioni sia prescritta a causa del tempo trascorso dai fatti. Solo due uomini, un laico e un membro del clero sono stati formalmente incriminati. Anche l'ex premier e figura politica locale Francois Bayrou, i cui figli frequentavano la scuola di Betharram, è stato accusato di essere stato a conoscenza degli abusi all'interno dell'istituto senza intervenire. Un'accusa che l'ex premier ha sempre negato.

L'Istituto: "Serve un meccanismo di risarcimento finanziario"

L'ong sostiene anche la creazione di un "meccanismo di risarcimento finanziario", in aggiunta agli 1,4 milioni di euro di indennizzo versati finora dalla congregazione a 48 vittime. Ma il caso di Betharram, "reso possibile da una serie di capitolazioni, cecità, silenzi e fallimenti", "non è un'anomalia". Rivelato nel 2023 attraverso le testimonianze di ex studenti pubblicate in massa su Facebook, il rapporto "dimostra che la protezione dei bambini non può basarsi sul coraggio eccezionale di pochi informatori". Secondo la Commissione indipendente sull'incesto e la violenza sessuale contro i minori (Ciivise), ogni anno 160mila bambini sono vittime di violenza sessuale.