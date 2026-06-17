Abusi sessuali su un minore adescato online, uomo arrestato a Bologna

L'indagato, 43 anni, si trova agli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata eseguita dalla polizia su richiesta della procura di Bologna. Stando a quanto ricostruito, l'uomo aveva contattato la vittima, all'epoca dei fatti minorenne, tramite un'applicazione e ne aveva conquistato la fiducia instaurando con lui un "rapporto di forte dipendenza emotiva". Il minore era anche costretto a diete restrittive che ne avevano comportato la drastica perdita di peso

Violenza sessuale aggravata nei confronti di un minore e produzione di materiale pedopornografico: con queste accuse è stato arrestato a Bologna un uomo di 43 anni che si trova ora ai domiciliari. La misura cautelare è stata eseguita dalla Polizia di Stato, al termine di una complessa attività investigativa condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia Romagna. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Procura di Bologna.

Abusi sessuali e psicologici

L’uomo, come emerso dalle indagini, aveva adescato la sua vittima, all’epoca dei fatti minorenne, attraverso un'applicazione di incontri online. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe inizialmente conquistato la fiducia del giovane creando un "rapporto di forte dipendenza emotiva". Successivamente sarebbero avvenuti gli incontri, durante i quali si sarebbero consumati gli abusi sessuali. Alle violenze fisiche si sommavano anche una serie di abusi psicologici: l’indagato, come sottolineato dagli inquirenti, esercitava infatti "una significativa influenza sulla vittima anche sotto il profilo alimentare e comportamentale", fornendo indicazioni e prescrizioni dietetiche particolarmente restrittive che avrebbero determinato una drastica perdita di peso del minore, con "conseguenze rilevanti sul suo equilibrio psicologico e sul suo stato di vulnerabilità".