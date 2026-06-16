La decisione del tribunale di Napoli arriva al termine del rito abbreviato, con prove raccolte dagli investigatori dopo la denuncia dei familiari. Disposto anche un risarcimento complessivo di 200mila euro ascolta articolo

È stato condannato a 14 anni di reclusione il 79enne di Portici, in provincia di Napoli, arrestato nell'agosto 2025 dai carabinieri di Torre del Greco. L'uomo è stato ritenuto responsabile di abusi sulle nipoti gemelle di sei anni e della produzione di materiale pedopornografico.

La decisione del tribunale La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Napoli al termine del rito abbreviato. Il giudice per le indagini preliminari, Fabio Provvisier, ha accolto le richieste della Procura, rappresentata dal sostituto procuratore Barbara Aprea.

Le indagini e le prove raccolte Le bambine si erano confidate con la zia e la nonna materna. Dopo la denuncia dei genitori, assistiti dall'avvocato Maurizio Capozzo, gli accertamenti hanno portato al ritrovamento sul cellulare del nonno paterno di fotografie riconducibili agli abusi, individuate dagli esperti informatici degli investigatori.