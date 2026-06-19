Regno Unito, Burnham vince in elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida a StarmerMondo
Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive di Makerfield, tornando in Parlamento con il 54% dei voti. Secondo la Bbc, il successo dell'ex sindaco di Manchester potrebbe aprire una sfida interna alla leadership di Keir Starmer nel Partito Laburista. Dopo la vittoria, Burnham ha definito il voto un possibile "punto di svolta" per il futuro del Regno Unito
Andy Burnham torna in Parlamento e apre la sfida interna alla leadership di Keir Starmer. L’ex sindaco di Manchester ha vinto le elezioni suppletive a Makerfield, sobborgo popolare dell’area metropolitana della Grande Manchester, nel nord dell’Inghilterra, riportando il seggio al Partito Laburista. Secondo la Bbc, la vittoria apre ora la strada a una possibile sfida a Starmer per la guida del Labour e del governo.
La vittoria a Makerfield
Burnham, 56 anni, sindaco dimissionario di Manchester, ex ministro ed esponente progressista della corrente della cosiddetta "soft left", ha ottenuto la vittoria per il Partito Laburista. A Makerfield il Partito Laburista ha ottenuto il 54% dei voti, contro il 35% di Reform UK e il 7% di Restore Britain. L’affluenza è stata del 58,7%, sei punti percentuali in più rispetto alle elezioni generali, con 45.510 voti espressi.
"Stasera potrebbe, solo potrebbe, essere il punto di svolta. Da ora in poi, darò tutto me stesso per far sì che ciò accada, per garantire che il nome Makerfield sia per sempre sinonimo del cambiamento di cui questo Paese ha bisogno, del recupero di qualcosa che abbiamo perso: la speranza. Una speranza per il futuro”, ha detto Burnham dopo l’elezione, come riportato dal Guardian.
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