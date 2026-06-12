Lo ha annunciato il palazzo reale con una nota in cui si specifica che "è deceduta serenamente". Dal dicembre 2022 era ricoverata in ospedale a causa di un'infezione addominale peggiorata velocemente

Il palazzo reale ha annunciato che la figlia maggiore del re di Thailandia è morta all'età di 47 anni. La principessa Bajrakitiyabha Mahidol era l'erede al trono.

Dal 2022 soffriva di un'infezione addominale

La principessa era stata ricoverata in ospedale nel dicembre 2022 a seguito di una malattia improvvisa. Soffriva di un'infezione addominale e "le sue condizioni hanno continuato a peggiorare", ha dichiarato l'Ufficio della Casa Reale in un comunicato, sottolineando che "è deceduta serenamente". L'unica figlia del primo matrimonio del re Maha Vajiralongkorn era conosciuta in Thailandia come "Principessa Bha".