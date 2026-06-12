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Allargarsi e costituire mini-raggruppamenti? Tre proposte per l'Europa

Renato Coen

Renato Coen
©Getty

L’Ue cerca di conciliare due esigenze opposte: allargarsi a nuovi membri e diventare più efficiente. Tra le proposte sul tavolo: un Consiglio europeo di sicurezza, uno status speciale per l’Ucraina e un’integrazione graduale dei Balcani, aggirando i limiti dell’unanimità

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