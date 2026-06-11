L'iniziativa canadese si inserisce nel crescente dibattito internazionale sulla tutela dei minori online. La proposta prevede anche nuove regole su intelligenza artificiale e contenuti dannosi, con un organismo incaricato di vigilare sulle piattaforme ascolta articolo

Il governo canadese ha presentato una proposta di legge che ha l'obiettivo di vietare i social media ai minori di 16 anni e di introdurre nuove misure di sicurezza per l'utilizzo dei chatbot basati sull'intelligenza artificiale. Seguendo l'esempio dell'Australia, che ha già adottato una normativa simile. A differenza del modello australiano, però, la versione canadese prevede una possibile deroga: le piattaforme potranno evitare il blocco se dimostrano di avere misure efficaci per ridurre i rischi per i minori. La notizia è riportata dalla BBC.

Il contesto internazionale A dicembre 2025 l'Australia è diventata il primo Paese a introdurre un divieto di accesso per gli under 16, seguita da Indonesia e Malaysia. Misure analoghe sono allo studio anche in diversi Stati europei, dove il tema della tutela dei minori online è entrato stabilmente nell'agenda politica. Vedi anche Sky Cube 29/04 - I divieti social per i giovani funzionano?

Il Safe Social Media Act Il provvedimento, denominato Safe Social Media Act, è stato depositato alla Camera dei Comuni dal ministro dell'Identità canadese e della Cultura Marc Miller. L'iniziativa arriva alla vigilia del vertice G7 in Francia, dove i leader discuteranno nuove strategie per proteggere bambini e adolescenti dai pericoli online.

Regole su IA e contenuti dannosi Il testo introduce un quadro regolatorio più ampio, che riguarda anche i chatbot basati sull'intelligenza artificiale e la gestione dei contenuti online potenzialmente dannosi. È prevista la creazione di un'autorità indipendente, la Digital Safety Commission of Canada, incaricata di verificare la conformità delle aziende tecnologiche e di imporre eventuali sanzioni, che potranno arrivare fino a 10 milioni di dollari o al 3% del fatturato globale lordo.