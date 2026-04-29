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Sky Cube 29/04 - I divieti social per i giovani funzionano?

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La Commissione Ue ha riscontrato, in via preliminare, che Meta ha violato la legge europea sui servizi digitali per non aver impedito ai minori di 13 anni di utilizzare Instagram e Facebook. Il caso riaccende la discussione su come e quanto regolare l’accesso dei più giovani alle piattaforme. Nello Sky Cube con Tonia Cartolano ci sono Marianna Bruschi e Renato Coen

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