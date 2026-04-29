Sky Cube 29/04 - I divieti social per i giovani funzionano?

La Commissione Ue ha riscontrato, in via preliminare, che Meta ha violato la legge europea sui servizi digitali per non aver impedito ai minori di 13 anni di utilizzare Instagram e Facebook. Il caso riaccende la discussione su come e quanto regolare l’accesso dei più giovani alle piattaforme. Nello Sky Cube con Tonia Cartolano ci sono Marianna Bruschi e Renato Coen
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