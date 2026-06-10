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Terremoto Filippine, il bilancio delle vittime sale ad almeno 46 morti

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L'agenzia locale che si occupa della gestione delle catastrofi ha inoltre dichiarato che il numero delle persone disperse è salito da quattro a 17

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Sale ad almeno 46 morti l'ultimo bilancio del terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito due giorni fa il sud delle Filippine, rendono noto oggi le autorità locali. L'agenzia delle Filippine che si occupa della gestione delle catastrofi ha inoltre dichiarato che il numero delle persone disperse è salito da quattro a 17.

 

Migliaia gli sfollati

 

Sono migliaia intanto le persone che sono state costrette a lasciare le proprie case dopo la violenta scossa di terremoto che ha colpito ieri le Filippine: lo riportano diversi media internazionali. Secondo l'agenzia di stampa Efe, "il governo ha registrato finora 40.674 persone sfollate". 

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Filippine, terremoto di magnitudo 7.8: morti ed edifici crollati. FOTO

Sono almeno 15 finora le vittime accertate della potente scossa con epicentro al largo delle coste del Paese asiatico. Numerosi gli edifici crollati, sui social le immagini di un fast food ridotto in macerie. I feriti sarebbero oltre 100

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