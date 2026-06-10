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Perché il flop del caccia franco-tedesco è una sconfitta dell’Ue

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il progetto di difesa aerea comune, di cui Francia e Germania hanno discusso per oltre un ventennio, è stato archiviato. Dietro questo addio c'è da un lato l'incapacità dei due Paesi e delle rispettive aziende capofila di arrivare a un compromesso, ma dall'altro c'è la grande questione irrisolta: l'assenza di una leadership europea

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