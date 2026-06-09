Un giudice federale di Boston ha stabilito che la tariffa è illegittima senza l'approvazione del Congresso. La misura aveva fatto aumentare le spese per le aziende che assumono lavoratori stranieri qualificati

Un giudice federale di Boston ha annullato la tassa da 100mila dollari introdotta da Donald Trump lo scorso settembre per i nuovi visti H-1B, destinati a lavoratori stranieri altamente qualificati. Secondo il tribunale, il provvedimento era illegittimo perché non autorizzato dal Congresso. La misura ha aumentato in modo significativo i costi a carico delle aziende che intendono assumere personale specializzato proveniente dall'estero e ha scoraggiato le richieste di visto H-1B. L’amministrazione Trump ha fatto sapere che farà appello.