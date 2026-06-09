Un giudice federale di Boston ha stabilito che la tariffa è illegittima senza l'approvazione del Congresso. La misura aveva fatto aumentare le spese per le aziende che assumono lavoratori stranieri qualificati
Un giudice federale di Boston ha annullato la tassa da 100mila dollari introdotta da Donald Trump lo scorso settembre per i nuovi visti H-1B, destinati a lavoratori stranieri altamente qualificati. Secondo il tribunale, il provvedimento era illegittimo perché non autorizzato dal Congresso. La misura ha aumentato in modo significativo i costi a carico delle aziende che intendono assumere personale specializzato proveniente dall'estero e ha scoraggiato le richieste di visto H-1B. L’amministrazione Trump ha fatto sapere che farà appello.
Visti H-1B, la sentenza
La decisione è stata presa dal giudice Leo Sorokin nell'ambito di una causa intentata da 20 procuratori generali statali democratici, che contestavano la tariffa annunciata a settembre dal presidente americano. Il programma mette a disposizione 65.000 permessi ogni anno, ai quali si aggiungono altri 20.000 riservati a lavoratori con titoli di studio avanzati. I visti hanno una validità compresa tra tre e sei anni. Prima dell'introduzione della tassa da 100.000 dollari, i datori di lavoro che richiedevano un visto per un impiegato straniero sostenevano solitamente costi compresi tra i 2.000 e i 5.000 dollari. Dagli atti del procedimento emerge inoltre che l'aumento delle tariffe ha frenato le domande. In un documento depositato a marzo, l'amministrazione ha riferito che al 15 febbraio l'agenzia U.S. Citizenship and Immigration Services aveva ricevuto soltanto 85 pagamenti relativi alla nuova tariffa.
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