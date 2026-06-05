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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Mondiali calcio, Usa hanno concesso i visti alla nazionale dell'Iran

Mondo
©Ansa

Lo ha reso noto una fonte della Casa Bianca citata da Reuters. La squadra sarà basata a Tijuana in Messico, dove arriverà domenica, e non in Arizona, come richiesto da Teheran. Dopo l'esordio del 15, il 21 l'Iran giocherà contro il Belgio e poi il 26, a Seattle, contro l'Egitto

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I calciatori della nazionale iraniana impegnati ai Mondiali hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti. Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca alla Reuters. L'ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh, aveva dichiarato ieri sera che la squadra non aveva ancora ricevuto i visti Usa, a soli dieci giorni dalla loro prima partita a Los Angeles.

 

La squadra sarà basata a Tijuana in Messico, dove arriverà domenica, e non in Arizona, come richiesto da Teheran. L'Iran esordirà il 15 giugno contro la Nuova Zelanda, il 21 giocherà contro il Belgio e il 26, a Seattle, contro l'Egitto. 

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