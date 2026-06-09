Lo riportano diversi media internazionali tra i quali il Guardian. L'organo direttivo della Cpi ha annunciato la decisione lunedì sera, dopo che il suo comitato esecutivo ha votato per deferire il procedimento contro Khan a una sessione speciale degli Stati membri della Corte, affinché ne valutino il futuro

Il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico.

Lo riportano diversi media internazionali tra i quali il Guardian. L'organo direttivo della Cpi ha annunciato la decisione lunedì sera, dopo che il suo comitato esecutivo ha votato per deferire il procedimento contro Khan a una sessione speciale degli Stati membri della Corte, affinché ne valutino il futuro. Secondo un documento visionato dal Guardian, il comitato, composto da 21 Stati membri della Corte, ha votato a maggioranza qualificata per stabilire che Khan si è reso responsabile di gravi illeciti in relazione alle accuse di abusi sessuali.

In una dichiarazione, l'organo direttivo della Corte ha affermato che la decisione di sospendere Khan "non è indicativa dell'esito finale". Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della Cpi che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.

