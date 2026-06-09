Emanuele Filiberto a Mattarella: "Le spoglie reali tornino in Italia"

In un colloquio con il quotidiano "Il Giornale", Emanuele Filiberto ha lanciato l'appello rivolgendosi direttamente al presidente della Repubblica. "Spero che il tempo della serenità sia arrivato", ha proseguito. L'auspicio arriva ad ottant'anni dall'esilio del nonno, l'ultimo Re d'Italia, Umberto II e di Maria Josè

"Dopo 80 anni da quell'esilio, rivolgo il mio appello molto sentito al Presidente della Repubblica Mattarella. Mi auguro che consenta che le spoglie di Umberto II e di Maria Josè possano tornare in Italia e riposare al Pantheon, dove ci sono già i primi due re d'Italia e la regina Margherita". Questo l'appello rivolto al presidente della Repubblica da parte di Emanuele Filiberto di Savoia, raccolto dal quotidiano "Il Giornale". "Spero che il tempo della serenità sia arrivato", ha proseguito Emanuele Filiberto, proprio a ottant'anni dall'esilio del nonno, l'ultimo Re d'Italia, Umberto II e di Maria Josè. Luogotenente generale del Regno d'Italia dal 5 giugno 1944 al 9 maggio 1946 Umberto II fu sovrano dal 9 maggio al 13 giugno 1946.