Emanuele Filiberto a Mattarella: "Le spoglie reali tornino in Italia"

In un colloquio con il quotidiano "Il Giornale", Emanuele Filiberto ha lanciato l'appello rivolgendosi direttamente al presidente della Repubblica. "Spero che il tempo della serenità sia arrivato", ha proseguito. L'auspicio arriva ad ottant'anni dall'esilio del nonno, l'ultimo Re d'Italia, Umberto II e di Maria Josè
"Dopo 80 anni da quell'esilio, rivolgo il mio appello molto sentito al Presidente della Repubblica Mattarella. Mi auguro che consenta che le spoglie di Umberto II e di Maria Josè possano tornare in Italia e riposare al Pantheon, dove ci sono già i primi due re d'Italia e la regina Margherita". Questo l'appello rivolto al presidente della Repubblica da parte di Emanuele Filiberto di Savoia, raccolto dal quotidiano "Il Giornale". "Spero che il tempo della serenità sia arrivato", ha proseguito Emanuele Filiberto, proprio a ottant'anni dall'esilio del nonno, l'ultimo Re d'Italia, Umberto II e di Maria Josè. Luogotenente generale del Regno d'Italia dal 5 giugno 1944 al 9 maggio 1946 Umberto II fu sovrano dal 9 maggio al 13 giugno 1946.
La visita a Gerace
Intanto, nelle scorse ore, Emanuele Filiberto di Savoia ha visitato Gerace, nel Reggino, rendendo omaggio ai cinque martiri, giovani patrioti che nel 1847 furono protagonisti di una insurrezione che anticipò il compimento dell'Unità d'Italia. Il 2 ottobre 1847, sulla piana di Gerace, la fucilazione di Michele Bello, Gaetano Ruffo, Rocco Verduci, Domenico Salvadori e Pietro Mazzone pose fine al moto insurrezionale che aveva coinvolto il distretto dal 3 al 7 settembre. Sul luogo della fucilazione sorge il monumento inaugurato il 7 giugno 1931 con il pannello bronzeo di Francesco Jerace che raffigura la fierezza dei giovani patrioti nel momento estremo. Emanuele Filiberto ha definito la visita "un atto dovuto verso cinque giovani che hanno amato l'Italia prima ancora che l'Italia esistesse", sottolineando come il loro sacrificio rappresenti "un patrimonio morale che appartiene a tutti gli italiani, indipendentemente dalle appartenenze politiche o dinastiche". Ha poi aggiunto che "riconoscere il valore di chi ha combattuto per la libertà significa riconoscere le radici più autentiche della nostra identità nazionale".