Il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping sarà in Corea del Nord per una visita di Stato dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong Un, segretario generale del Partito dei lavoratori della Corea. L'annuncio è stato dato da un portavoce del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del Partito comunista cinese, citato dall'agenzia Xinhua. Si tratta del primo viaggio di Xi a Pyongyang dal 2019 e del suo primo viaggio ufficiale all'estero del 2026, in un momento in cui i rapporti tra Cina e Corea del Nord sembrano rafforzarsi dopo anni di alti e bassi.

I rapporti tra Pechino e Pyongyang

L'ultima visita di Xi Jinping in Corea del Nord risale al 2019, quando fu accolto a Pyongyang insieme alla moglie Peng Liyuan. Prima di allora, nessun leader cinese aveva visitato il Paese dal 2005, anno del viaggio di Hu Jintao. Nonostante Pyongyang dipenda dalla Cina per il 95% del commercio totale e l'85% delle esportazioni, come avevano segnalato i dati del 2022 del Comitato nazionale sulla Corea del Nord, un think tank con sede a Washington, la Corea del Nord negli ultimi anni ha rafforzato i legami con la Russia, ottenendo da Mosca aiuti finanziari, tecnologia militare, generi alimentari ed energia. Questo, tuttavia, non ha ridotto l'importanza dei rapporti con Pechino. L'ultimo incontro tra Xi e Kim risale a settembre, quando il presidente cinese aveva invitato il leader nordcoreano e il presidente russo Vladimir Putin alla parata militare per l'80° anniversario della vittoria sul Giappone nella Seconda guerra mondiale. Il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, ha affermato durante una visita a Pyongyang ad aprile che la Cina e la Corea dovrebbero "rafforzare il coordinamento" sulle questioni internazionali e regionali e "mantenere una stretta comunicazione e interazione".

