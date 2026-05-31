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Myanmar, esplosione nel nord: decine di morti e feriti

Mondo
©Getty

Un membro dei servizi di soccorso nel distretto dove è avvenuta l'esplosione ha dichiarato che 46 persone sono morte, tra cui bambini, e 70 sono rimaste ferite, ma i numeri non sono ancora ufficiali e crescono di ora in ora

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Il bilancio è ancora provvisorio ma già si parla di decine  e decine di persone morte e ferite a seguito di un'esplosione nel nord del Myanmar, in territorio controllato dai ribelli. Un membro dei servizi di soccorso nel distretto di Namhka, nello Stato Shan, dove è avvenuta la deflagrazione, ha dichiarato che 46 persone sono morte, tra cui bambini, e 70 sono rimaste ferite. Un altro soccorritore ha parlato di 59 morti. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di una detonazione accidentale di ordigni esplosivi. 

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