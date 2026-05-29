Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kenya, incendio in collegio femminile: 16 morti, 8 studentesse arrestate

Mondo
©Getty

Il fatto è avvenuto presso l'Accademia femminile Utumishi a Gilgil, a circa 120 chilometri a nord-ovest della capitale Nairobi. L'incendio ha devastato il piano superiore di un dormitorio che ospitava 135 letti a castello. Le indagini per accertare le cause esatte sono in corso. La polizia ha dichiarato che le studentesse sono state fermate per essere interrogate dagli investigatori 

ascolta articolo

Sedici studentesse hanno perso la vita a causa di un incendio doloso in un collegio femminile in Kenya e altre otto sono state arrestate con l'accusa di aver appiccato il fuoco. Lo ha riferito la polizia locale. L'incendio, scoppiato presso l'Accademia femminile Utumishi a Gilgil, a circa 120 chilometri a nord-ovest della capitale Nairobi, ha devastato il piano superiore di un dormitorio che ospitava 135 letti a castello. Dopo aver raccolto le testimonianze di studenti e personale scolastico e dopo un'analisi forense dei filmati delle telecamere di sorveglianza, otto alunne della scuola sono state identificate come "persone di interesse in relazione alla pianificazione e all'esecuzione" dell'incendio, ha dichiarato il Servizio di Polizia Nazionale in un comunicato.

A general view of the building at Utumishi Girls Academy where a deadly fire took place in Gilgil, north of the capital Nairobi on May 28, 2026. A fire in a girls' dormitory in Kenya on May 28 killed 16 children and hospitalised 79 in the latest deadly blaze to hit a school in the east African country. The fire broke out shortly before 1:00 am local time at Utumishi Girls Academy in Nakuru County, around 120 kilometres (75 miles) north of the capital Nairobi, officials said. (Photo by SIMON MAINA / AFP via Getty Images)
Utumishi Gilgil, Kenya

Cause dell'incendio ancora da accertare

Le indagini per accertare le cause esatte dell'incendio sono tuttora in corso. La polizia ha dichiarato che le studentesse sono state fermate per essere interrogate dagli investigatori che stanno indagando. Il Kenya ha una lunga storia di incendi nelle scuole: solo due anni fa 21 persone hanno perso la vita in un rogo divampato in un dormitorio nel Kenya centrale. Molti incendi nei collegi sono stati causati da atti dolosi, provocati da studenti scontenti per la disciplina e le condizioni di vita, come ricorda la Bbc.

 

Potrebbe interessarti

SkyTg24, Timeline, Medio Oriente. Ucraina in UE? SkyTg24 a Venezia. Incendio in Kenya

Mondo: Ultime notizie

In Romania edificio colpito da un drone. Nato: "Russia sconsiderata"

live Mondo

Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, Paese...

Iran, Trump: Finestra ristretta ma condizioni per accordo a favore Usa

live Mondo

Il presidente Usa ha affermato che "c'è una finestra temporale ristretta" rispetto all'Iran, ma...

Stupri di guerra, Russia e Israele nella lista nera dell'Onu

Mondo

In base ai dati di monitoraggio raccolti dall'organizzazione, i due Paesi sono stati avvertiti lo...

Ungheria, il Pride si farà. La polizia: "Nessun motivo per vietarlo"

Mondo

Dopo il cambio di governo, le forze dell'ordine hanno dichiarato che non ci sono motivi per...

Drone russo in Romania, le reazioni dei leader e delle istituzioni

Mondo

È unanime la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su...

Mondo: I più letti