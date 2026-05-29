Il fatto è avvenuto presso l'Accademia femminile Utumishi a Gilgil, a circa 120 chilometri a nord-ovest della capitale Nairobi. L'incendio ha devastato il piano superiore di un dormitorio che ospitava 135 letti a castello. Le indagini per accertare le cause esatte sono in corso. La polizia ha dichiarato che le studentesse sono state fermate per essere interrogate dagli investigatori

Sedici studentesse hanno perso la vita a causa di un incendio doloso in un collegio femminile in Kenya e altre otto sono state arrestate con l'accusa di aver appiccato il fuoco. Lo ha riferito la polizia locale. L'incendio, scoppiato presso l'Accademia femminile Utumishi a Gilgil, a circa 120 chilometri a nord-ovest della capitale Nairobi, ha devastato il piano superiore di un dormitorio che ospitava 135 letti a castello. Dopo aver raccolto le testimonianze di studenti e personale scolastico e dopo un'analisi forense dei filmati delle telecamere di sorveglianza, otto alunne della scuola sono state identificate come "persone di interesse in relazione alla pianificazione e all'esecuzione" dell'incendio, ha dichiarato il Servizio di Polizia Nazionale in un comunicato.