Dan Greaney, lo storico autore de "I Simpson" che più di vent'anni fa "anticipò" l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, ha annunciato la sua candidatura alla Presidenza degli Stati Uniti. La notizia è stata diffusa dallo stesso Greaney con un comunicato stampa in cui si descrive come un "repubblicano progressista".

Nel comunicato, l'autore della celebre serie televisiva scrive di inserirsi politicamente "nella tradizione di Abraham Lincoln e Teddy Roosevelt". Greaney, originario del Massachusetts, ha lavorato alla scrittura anche di "The Office" e "Borat". Ma la sua sceneggiatura più celebre rimane, forse, quella dell'episodio intintolato "Bart to the Future" per la sitcom "I Simpson". La puntata, nella quale Lisa eredita la guida del Paese dopo la conclusione della presidenza Trump, è stata definita dallo stesso Greaney "un monito per l'America".

Il suo impegno politico si è intensificato dopo una "premonizione"

Diversi anni dopo il celebre episodio, Greany torna sul confronto tra eventi narrati e fatti reali affermando, nel comunicato stampa, che l'opera dell'autore è "riemersa nel dibattito pubblico man mano che la realtà si avvicinava sempre più alla parodia". "Ciò che un tempo veniva letto come uno scherzo", si legge nel comunicato, "oggi appare piuttosto come un monito riguardo alla direzione intrapresa dal Paese". L'impegno politico Greaney, laureato ad Harvard, si è intensificato a partire dallo scorso anno per via, a suo dire, di una "premonizione" di un imminente collasso politico americano. Da quel momento, il celebre autore ha iniziato a pubblicare video in rete vestito come un profeta, anticipando "la caduta di Donald Trump e invocando una più ampia resa dei conti morale e culturale".