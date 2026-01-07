I Simpson dicono addio a un personaggio storico dopo 30 anni

Alla fine dell'episodio, Barry - anziché indossare il costume da mascotte Duffman - torna a indossare abiti civili , rafforzando l'idea che il suo iconico costume e la sua personalità da mascotte siano scomparsi per sempre.

"La Duff Corporation ha ritirato quel personaggio per sempre", rivela. "Tutte le vecchie forme di pubblicità sono ormai superate. Portavoci aziendali, annunci stampa, spot televisivi: i ragazzi di oggi non sanno nemmeno cantare i jingle."

Barry Duffman ha condiviso la notizia con gli spettatori all'inizio dell'episodio quando, presentandosi a casa della famiglia Simpson, cerca di reclutare Homer per lavorare per la EOD (Entusiasmo a richiesta), e gli spiega che i giorni in cui indossava una cintura fatta di lattine di birra sono finiti, poiché la mascotte Duffman non c'è più.

Il personaggio di Duffman

Duffman, doppiato da Hank Azaria, è apparso per la prima volta nella nona stagione dei Simpson, nell'episodio New York contro Homer Simpson del 1997. Solitamente agghindato con mantello rosso, occhiali da sole e la sua caratteristica cintura piena di lattine di birra, Duffman è noto per la sua frase iconica "Oh yeah!". La sua ultima vera apparizione risale all'episodio della 36a stagione P.S. Ti odio.

Quello di Duffman non è il primo addio della stagione. Nell'episodio del 16 novembre Sashes to Sashes è morta Alice Glick, l'organista della First Church di Springfield. Nella scena iniziale dell'episodio, Alice si è accasciata sui tasti dell'organo, con lo sguardo spento e la lingua di fuori. La scorsa stagione, I Simpson hanno fatto notizia per aver ucciso Marge in un flashforward, anche se il co-sceneggiatore Matt Selman ha subito chiarito che quell'episodio non avrebbe avuto ripercussioni sugli altri episodi della serie: "Le teorie sui futuri episodi sono tutte speculazioni. Probabilmente Marge non morirà mai più".