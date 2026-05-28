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Iran, internet riparte mentre il dramma dei civili resta invisibile

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Dopo circa tre mesi di blackout quasi totale, il web sta lentamente tornando a funzionare. La rete era stata oscurata dai pasdaran durante le proteste interne e poi con l’inizio della guerra. Per settimane dal Paese non sono uscite immagini, testimonianze o notizie indipendenti. Nel frattempo il conflitto avrebbe aggravato una crisi economica e umanitaria già pesantissima. E le trattative internazionali sembrano ignorare il tema dei diritti civili

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