Iran, internet riparte mentre il dramma dei civili resta invisibile

Dopo circa tre mesi di blackout quasi totale, il web sta lentamente tornando a funzionare. La rete era stata oscurata dai pasdaran durante le proteste interne e poi con l’inizio della guerra. Per settimane dal Paese non sono uscite immagini, testimonianze o notizie indipendenti. Nel frattempo il conflitto avrebbe aggravato una crisi economica e umanitaria già pesantissima. E le trattative internazionali sembrano ignorare il tema dei diritti civili