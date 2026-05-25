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Il gradimento di Trump è crollato tra gli elettori Latinos

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

L’approvazione di Trump tra gli ispanici che lo avevano votato nel 2024 è al minimo, anche se molti continuano a sostenerlo. Un segnale negativo dato il peso che questo gruppo ha alle urne e considerato che il loro sostegno era stato un fattore decisivo per il successo del presidente nel quadro delle ultime elezioni

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