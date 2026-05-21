Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere che parlerà con il suo omonimo taiwanese Lai Ching-te. Intanto, la Casa Bianca sta valutando la vendita di armi all'isola. La decisione potrebbe logorare i rapporti con Pechino, che nell'attesa ha bloccato la visita della Delegazione del Pentagono nel Paese. Nessun presidente americano ha avuto colloqui con un leader taiwanese da quando, nel 1979, Washington ha trasferito il proprio riconoscimento diplomatico della Cina da Taipei a Pechino.

Riferendosi al presidente taiwanese, Trump ha affermato che "parlerà con lui", come "parla con tutti". Il presidente americano ha inoltre commentato la sua visita di Stato a Pechino della scorsa settimana dicendo di aver avuto "un ottimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping" . lntanto, Lai Ching-te ha detto di essere "disposto" ad avviare un dialogo con il presidente statunitense. Taiwan dipende fortemente dal sostegno americano per scoraggiare qualsiasi potenziale attacco cinese ed è stata sottoposta a forti pressioni per aumentare la spesa militare attraverso investimenti in aziende americane. Ma un'eventuale intensificazione dei rapporti tra l'isola e gli Stati Uniti potrebbe mettere a repentaglio la relativa stabilità delle relazioni con Pechino. "Lavoreremo su questo, sul problema di Taiwan", ha dichiarato il presidente statunitense in riferimento alla Cina.

Pechino sta mettendo pressione per bloccare le armi Usa a Taiwan

La Cina sta bloccando la visita del massimo responsabile politico del Pentagono, allo scopo di aumentare il pressing su Donald Trump perché blocchi la vendita del pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari destinato a Taiwan. Il Financial Times, citando fonti a conoscenza dei colloqui, ha scritto che Elbridge Colby, il numero tre del Dipartimento della Difesa di cui è sottosegretario per le politiche, ha discusso con funzionari cinesi l'ipotesi di visita a Pechino nel corso dell'estate. Tuttavia, le autorità mandarine hanno chiarito di non poter autorizzare la visita finché Trump non avrà deciso come procedere con le armi a Taipei. Il quotidiano della City ha riferito a febbraio che l'amministrazione americana aveva predisposto il pacchetto di armi dopo aver annunciato, a dicembre, la vendita di un'altra tranche record da 11,1 miliardi di dollari. Pechino ha reagito con veemenza alla mossa Usa, annullando un precedente ciclo di negoziati con Colby sulla sua visita in Cina. Interpellato sulla questione, Trump ha risposto che avrebbe avuto un colloquio anche con il presidente di Taiwan, William Lai. Il tycoon aveva parlato con l'allora presidente dell'isola Tsai Ing-wen nel 2016, quando era presidente eletto.