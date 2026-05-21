Dopo essere stata trovata morta, si vuole trasportare l'animale a Grenaa, in un porto dello Jutland. I motivi sono legati alla sicurezza e all'ambiente: le autorità hanno già avvertito di non avvicinarsi per il rischio di contagio e perché la carcassa è pronta a esplodere

La megattera Timmy dovrà affrontare ancora un viaggio. Dopo che l'animale è stato trovato morto al largo dell’isola di Anholt, la Danimarca vuole trasportarne la carcassa in un porto dello Jutland. Il motivo è relativo a sicurezza e ambiente: l’animale giace in acque poco profonde su una spiaggia molto frequentata e, secondo le autorità, potrebbe causare disagio a residenti e turisti. Negli ultimi giorni la carcassa di Timmy si è gonfiata sempre di più, a causa dei gas di putrefazione nel corpo. Per questo motivo, si vuole provare a trasportare la balena nel porto di Grenaa sulla terraferma, ha comunicato l'autorità alla Deutsche Presse-Agentur.

L'operazione, programmata per giovedì 21 maggio, durerà probabilmente l'intera giornata prima che la balena venga sottoposta ad autopsia, venerdì 22. "A Grenaa, scienziati e veterinari effettueranno gli esami e i prelievi di campioni, come già fatto in occasione di precedenti spiaggiamenti di balene di grandi dimensioni". Se non si riuscisse a spostare la balena nel porto, i danesi intendono esaminarla ad Anholt. L'Autorità danese per l'ambiente ha già avvertito di non avvicinarsi all'animale, per il rischio di contagio e perché la carcassa potrebbe esplodere.