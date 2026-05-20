Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, provocando 27 feriti e danni ad alcuni edifici. L’Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1, mentre lo US Geological Survey ha stimato una magnitudo di 5.8. Le autorità non hanno segnalato vittime

Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata il 19 maggio alle 12:57 ora locale. Per la scossa principale, l’Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1, con epicentro a 41 chilometri a sud della città di Ica e profondità di 81 chilometri. La stima dello US Geological Survey è invece di magnitudo 5.8, con epicentro a 20 chilometri a est-sud-est di Pampa de Tate, nella regione di Ica, e 56,5 chilometri di profondità. Le autorità non hanno segnalato vittime.