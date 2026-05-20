Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, provocando 27 feriti e danni ad alcuni edifici. L’Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1, mentre lo US Geological Survey ha stimato una magnitudo di 5.8. Le autorità non hanno segnalato vittime
Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata il 19 maggio alle 12:57 ora locale. Per la scossa principale, l’Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1, con epicentro a 41 chilometri a sud della città di Ica e profondità di 81 chilometri. La stima dello US Geological Survey è invece di magnitudo 5.8, con epicentro a 20 chilometri a est-sud-est di Pampa de Tate, nella regione di Ica, e 56,5 chilometri di profondità. Le autorità non hanno segnalato vittime.
Feriti e danni
Il terremoto ha provocato momenti di paura tra la popolazione. Le immagini delle telecamere di sicurezza diffuse dalle autorità regionali mostrano persone e animali domestici uscire rapidamente dalle abitazioni per cercare riparo in strada, mentre gli edifici tremano. Come riporta l’Associated Press, le autorità hanno segnato 27 feriti. Tra le strutture danneggiate c’è anche l’Università San Luis Gonzaga di Ica, dove una parte del tetto è crollata a causa della scossa. Dopo il sisma, l’edificio è stato visitato dal ministro della Difesa peruviano Amadeo Flores. “Stiamo cercando di verificare la situazione dei cittadini colpiti, dei feriti e delle abitazioni danneggiate, oltre alle infrastrutture che potrebbero aver subito danni, per coordinare gli interventi e tornare il prima possibile alla normalità”, ha dichiarato il ministro durante una riunione con le autorità locali.
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