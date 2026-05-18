Terremoto in Cina, crolli e morti nella città di Liuzhou

Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito la città di Liuzhou, nel sud della Cina, causando crolli di edifici e l’evacuazione di oltre 7 mila persone. Le autorità hanno confermato almeno due vittime mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso.
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