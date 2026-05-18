La Premio Nobel Narges Mohammadi dimessa dall'ospedale a Teheran

Nelle prossime settimane dovrà sottoporsi a visite di controllo in ospedale e a sedute quotidiane di fisioterapia in ambulatorio. Ora si trova a casa, ha fatto sapere la Narges Foundation ascolta articolo

La premio Nobel per la Pace iraniana, Narges Mohammadi è stata dimessa dall'ospedale di Teheran in cui era ricoverata ed è stata "mandata a casa" ha fatto sapere la Narges Foundation all'indomani delle dimissioni dell'attivista, Premio Nobel per la Pace nel 2023. Per ora torna a casa. "Nelle prossime settimane dovrà sottoporsi a visite di controllo in ospedale e a sedute quotidiane di fisioterapia in ambulatorio", si legge, con la precisazione che "secondo gli specialisti, cardiologi e neurologi compresi, è fondamentale resti sotto stretta osservazione e riceva cure specialistiche".

Le cattive condizioni di salute e il ricovero Mohammadi, 54 anni, è stata ricoverata a Zanjan, dove era detenuta dall'arresto dello scorso dicembre, dal primo al 10 maggio. A 150 giorni dall'arresto brutale, ricostruisce la Fondazione, dopo una sospensione temporanea della condanna è stata trasferita in ambulanza nell'ospedale di Teheran, dove è rimasta dal 10 al 17 maggio. "Il suo staff medico - si legge - conferma che le condizioni di Mohammadi sono direttamente collegate a una pressione psicologica prolungata e grave, ansia cronica e stress ambientale intenso". E, riportano, i medici ritengono che non debba tornare in carcere "in nessuna circostanza". Potrebbe interessarti Media: "Teheran apre a uno stop lungo del programma nucleare". LIVE