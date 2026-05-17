Nel sud del Paese proseguono bombardamenti e incidenti con droni nonostante la proroga del cessate il fuoco. Hezbollah rivendica trappole esplosive e lanci di razzi contro mezzi e soldati israeliani, mentre l'Idf segnala attacchi multipli con razzi e droni esplosivi durante la notte

Droni Hezbollah e sirene al confine

Al contempo, l'esercito israeliano ha annunciato che un drone di Hezbollah è stato individuato sopra un'area del Libano meridionale in cui operano truppe israeliane. Il drone è precipitato senza causare feriti, ma l'episodio ha fatto scattare le sirene nella comunità di confine di Misgav. Hezbollah afferma che i suoi combattenti hanno fatto detonare due trappole esplosive contro un terzo e quarto bulldozer dell'esercito israeliano, impegnati in un'avanzata tra Rashaf e Hadatha. Il gruppo riferisce inoltre di aver preso di mira un assembramento di veicoli e soldati israeliani alla periferia della città di Hadatha con un lancio di razzi.