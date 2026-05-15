Dopo la sconfitta elettorale nelle amministrative del 7 maggio, il sostegno dei deputati laburisti nei confronti di Starmer è in forte calo e almeno la metà dei 403 parlamentari della maggioranza si è schierata contro di lui. Intanto, l'ex ministro della Sanità Wes Streeting, che nelle scorse ore ha annunciato le dimissioni, ha sfidato la leadership del premier

È crisi politica nel Regno Unito. Dopo la sconfitta elettorale nelle amministrative del 7 maggio, il sostegno dei deputati laburisti nei confronti del premier britannico Keir Starmer è in forte calo. Almeno la metà dei 403 parlamentari eletti della maggioranza si è infatti schierata contro il primo ministro. Secondo quanto emerso da un giro di consultazioni interne tra i banchi del Labour alla Camera dei Comuni, circa 230 deputati hanno chiesto il passo indietro di Starmer e circa un centinaio le sue dimissioni. Nel frattempo, Wes Streeting, l'esponente della destra interna, ha rassegna le dimissioni dal ruolo di ministro della Sanità lanciando una sfida alla leadership del primo ministro, candidandosi così a "spodestare" Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo.