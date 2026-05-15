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Morto in Francia "Lazare il trentenne", il cane più anziano del mondo

Mondo

Di razza Papillon, l'animale è deceduto nell'ospedale veterinario di Allonzier-la-Caille, nell'Alta Savoia francese. La sua data di nascita è stata registrata nel 1995 presso il Livre des Origines Françaisa. Era da poco entrato nel Guinness World Records

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Non c'è ancora un riconoscimento ufficiale, ma il Guinness dei primati è stato già contattato: Lazare, morto oggi a 30 anni e 5 mesi, è stato in tutto il mondo il cane che ha vissuto più a lungo. Era un Papillon, variante della razza Espagnolo nano continentale, era diventato da tempo un eroe dei social, dove era noto come "Lazare il trentenne". 

La padrona lo aveva adottato lo scorso 18 aprile

Il cane è deceduto nell'ospedale veterinario di Allonzier-la-Caille, nell'Alta Savoia francese, "fra le mie braccia", dice Ophélie Boudol, 29 anni, che aveva "ereditato" il cagnolino soltanto lo scorso 18 aprile, adottandolo in un canile dove era stato lasciato dopo la morte della sua prima padrona. "Non era certo il cane più bello che avessi visto - ammette Ophélie intervistata da Le Parisien - ma fra noi c'è stato subito il contatto. Mi ha subito dato emozioni, io non volevo che finisse in un canile, aveva bisogno di amore intorno". La storia di Lazare è stata raccontata da diversi media internazionali, compreso il New York Post. Quando il proprietario di Lazare e morto, lui è stato accolto dal rifugio SPA Annecy Marlioz, nell’Alta Savoia. Ed è lì che gli operatori hanno deciso di verificare quanti anni avesse quel piccolo cane dal pelo bianco e marrone, le grandi orecchie e la lingua sempre un po’ penzolante fuori dalla bocca.

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