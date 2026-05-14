Usa-Cina, la "trappola di Tucidide" evocata da Xi: ecco cosa significa

"Dobbiamo essere partner, non rivali", ha ribadito il leader cinese, auspicando che il 2026 possa diventare un anno decisivo per il rilancio delle relazioni bilaterali. Donald Trump, dal canto suo, ha risposto con toni piuttosto concilianti. Il tycoon ha definito la visita in Cina "un onore come pochi" e ha elogiato Xi Jinping chiamandolo "un grande leader". Il leader Usa ha fatto poi riferimenti alla presenza di alcuni imprenditori statunitensi presenti nella delegazione americana, spiegando che rappresentano un segnale di fiducia verso Pechino. "Abbiamo i migliori imprenditori del mondo", ha detto Trump, aggiungendo che la loro partecipazione all'incontro ha voluto rappresentare "rispetto verso la Cina".