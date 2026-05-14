Tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump contro Francesca Albanese

Con un'ingiunzione preliminare sospesi i provvedimenti imposti nel 2025 dalla Casa Bianca contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che queste possano costituire una restrizione incostituzionale della libertà di espressione ascolta articolo

Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, a Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che "tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico", ringraziando la figlia e il marito "per essersi fatti avanti per difendermi, e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora" in base alla considerazione che "insieme siamo Uno".

Relatrice Onu dal 2022 Il giudice distrettuale Richard Leon ha stabilito che l'amministrazione Trump ha probabilmente violato i diritti di Albanese garantiti dal 'Primo Emendamento' quando le ha imposto sanzioni nel luglio 2025, con misure sembravano prendere di mira direttamente le sue dichiarazioni critiche nei confronti di Israele, decidendo di sospenderle in via temporanea. Albanese ricopre il ruolo di relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi dal 2022, il cui recente lavoro si è concentrato sulla campagna militare israeliana contro Hamas a Gaza. Ha accusato Israele di aver commesso "genocidio" e violazioni dei diritti umani a Gaza, e ha segnalato alcuni funzionari israeliani alla Corte Penale Internazionale (Cpi) per un eventuale processo, tra cui il premier Benjamin Netanyahu. Il marito di Albanese, Massimiliano Cali, ha intentato la causa a febbraio agendo per conto proprio, della moglie e della loro figlia, sostenendo che le sanzioni del Dipartimento di Stato del 2025 violassero i diritti di libertà di espressione della consorte. Vedi anche Napoli, murale di Jorit su Albanese scatena polemiche