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Napoli, murale di Jorit su Albanese scatena polemiche

Cronaca

Un murale dell’artista Jorit dedicato a Francesca Albanese è apparso a Napoli e ha acceso il dibattito sui social. L’opera, dedicata ai bambini di Gaza, è stata difesa dall’autore come un omaggio a una figura impegnata nella denuncia del conflitto.

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