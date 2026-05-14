Giuliani: "Verso guarigione completa"

L'ex sindaco di New York ha parlato in pubblico, assicurando di stare bene "al 100 per cento". Dopo essere stato attaccato a un respiratore in un ospedale della Florida a causa di una polmonite, Rudy Giuliani, 81 anni, è apparso di nuovo su LindellTV, il network online di Mike Lindell, il teorico della cospirazione nonchè fondatore di My Pillow, Inc., dove conduce una trasmissione. "Sono verso una guarigione completa - ha detto - mi sento al 100 per cento, anche se forse non lo sono. Mi sto riprendendo da quello che è stato un serio attacco di polmonite virale". Le condizioni di Giuliani, ha ricordato il New York Times, sono state critiche al punto che è stato chiamato un prete per l'estrema unzione: si è invece ripreso e ha lasciato l'ospedale di West Palm Beach la scorsa domenica ed è tornato nella sua casa di Palm Beach, da dove è andato in onda. Giuliani ha anche detto che ha avuto una bella esperienza spirituale mentre era in ospedale su cui avrebbe in seguito fatto le sue elaborazioni. Andato in onda una seconda volta, ha detto di aver sognato di essere andato a processo da San Pietro. Il riferimento è tuttavia a Peter J. Powers, suo braccio destro durante gli anni in cui era sindaco di New York.