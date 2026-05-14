La mostra vuole accrescere la consapevolezza di tutti sull'inclusione

Il progetto, che nel corso dell’anno toccherà i Paesi G7, ha l’obiettivo di illustrare l'attuazione degli impegni sottoscritti attraverso dei pannelli che descrivono con fumetti e frasi realizzati da giovani le otto priorità della Carta. Con testi semplificati e di facile lettura, l’esposizione è accessibile anche alle persone con disabilità visiva attraverso i QR Code. “Dopo Ginevra, Londra e Parigi – spiega Locatelli – la mostra arriva a Berlino con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza di tutti sui temi dell’inclusione e della valorizzazione di ogni persona, a partire dai principi e dalle otto priorità della Carta di Solfagnano. Ringrazio il Ministero Federale del Lavoro e degli Affari Sociali per aver voluto condividere e supportare questa iniziativa che non è solo un simbolo, ma un segnale di quanto il lavoro tra i nostri Paesi sia prezioso e duraturo. Il messaggio che affidiamo a questa mostra è chiaro: dobbiamo iniziare ad avere un nuovo sguardo, capace di riconoscere in ogni persona capacità, talenti, potenzialità, senza fermarsi ai limiti. Insieme possiamo costruire comunità sempre più coese e Paesi più forti, senza lasciare indietro nessuno”. A margine dell’inaugurazione, alla quale ha partecipato il Commissario federale per la disabilità Jürgen Dusel, si è svolta la tavola rotonda “Nulla su di noi, senza di noi: promuovere inclusione e diritti”. “Ringrazio l’Ambasciata d’Italia a Berlino per aver organizzato questo importante momento di confronto e i rappresentanti delle associazioni che hanno partecipato”, ha concluso la Ministra Locatelli