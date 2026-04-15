Si è svolta a Roma, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, la presentazione della prima Relazione annuale dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, relativa all’attività del 2025, alla presenza del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. L’evento ha segnato il primo bilancio pubblico dell’Autorità, ponendo al centro il passaggio dalla tutela formale all’effettiva applicazione dei diritti.

La giornata si è aperta con l’Inno nazionale, accompagnato anche dalla traduzione in Lingua dei Segni Italiana, seguita dal messaggio del Presidente della Camera e dalla testimonianza dell’Alfiere della Repubblica Aniello Capuano.

Il Presidente dell’Autorità Garante, l'avvocato Maurizio Borgo, ha illustrato i contenuti della relazione, evidenziando oltre 1.300 segnalazioni, soprattutto in ambito scolastico, da cui sono nate raccomandazioni per garantire inclusione e continuità dei percorsi educativi. Tra i temi centrali, l’utilizzo degli accomodamenti ragionevoli e l’impegno dell’Autorità nei tavoli istituzionali, oltre alle attività di monitoraggio sul territorio in collaborazione con i NAS dei Carabinieri. In chiusura, il ministro per le Disabilità ha sottolineato l’importanza, accanto alle norme e alle risorse, di una forte spinta culturale e della partecipazione della società civile per rendere effettivi i diritti e promuovere una piena inclusione.