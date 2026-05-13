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Dati alla mano, chi è più forte tra Usa e Cina?

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

Trump e Xi si incontrano a Pechino in un clima di tensione commerciale e rivalità strategica. Nonostante i dazi USA, la Cina consolida il proprio primato manifatturiero e industriale, mentre Washington resta avanti in difesa e IA. La fragilità cinese resta il rapido declino demografico

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