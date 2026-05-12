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Pakistan, esplosione al mercato di Lakki Marwat: almeno 9 morti nell'attentato

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Le autorità locali hanno reso noto che l'esplosione potrebbe essere stata provocata da un ordigno piazzato su un risciò. L'attacco non è stato sinora rivendicato

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E' di almeno nove morti e 33 feriti il bilancio di una potente esplosione avvenuta nel distretto di Lakki Marwat, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nordovest del Pakistan. Lo riferisce il giornale pakistano Dawn a due giorni dall'attacco che nella stessa provincia ha visto finire nel mirino un posto di Polizia, con un bilancio di 15 agenti uccisi. Le autorità locali, riporta Dawn, hanno detto di ritenere l'esplosione possa essere stata provocata da un ordigno piazzato su un risciò.

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L'attacco non è stato sinora rivendicato

 Il premier pakistano, Shehbaz Sharif, ha ribadito la "forte determinazione" di Islamabad per "sconfiggere la piaga del terrorismo", riporta la tv pakistana. La provincia di Khyber Pakhtunkhwa confina con l'Afghanistan, dove dal 2021 sono di nuovo al potere i Talebani. Il governo talebano ha respinto stamani le accuse di Islamabad, considerate "infondate", dopo che ieri il ministero degli Esteri pakistano ha convocato l'incaricato d'affari afghano, denunciando come l'attacco di domenica sia "stato orchestrato da terroristi che vivono in Afghanistan".

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