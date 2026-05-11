Thailandia, l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra è stato scarcerato

La famiglia

La famiglia Shinawatra ha dominato la vita politica thailandese per circa vent'anni. Sostenuta dalle popolazioni rurali, è stata a lungo la nemica giurata dell'élite filo-militare e filo-monarchica, che vedeva il suo populismo come una minaccia all'ordine sociale tradizionale. Thaksin è stato primo ministro dal 2001 al 2006, prima di essere rovesciato da un colpo di Stato militare e di andare in esilio per circa quindici anni. Sua sorella minore Yingluck è stata premier dal 2011 al 2014 prima di essere anch'essa destituita dai militari, e sua figlia Paetongtarn è stata rimossa dall'incarico nell'agosto 2025 dopo solo un anno di mandato. Il loro partito Pheu Thai ha subito la peggiore sconfitta elettorale della sua storia alle elezioni parlamentari di febbraio, scivolando al terzo posto e sollevando interrogativi sul futuro della dinastia politica di Thaksin.