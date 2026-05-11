Thailandia, l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra è stato scarcerato

Il miliardario di 76 anni, che ha fatto fortuna nel settore delle telecomunicazioni, da settembre stava scontando una pena detentiva di un anno per corruzione. Dovrà indossare un braccialetto elettronico durante il periodo di prova di quattro mesi
L'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra è stato rilasciato dal carcere stamattina. Il miliardario 76enne, che ha fatto fortuna nel settore delle telecomunicazioni, stava scontando una condanna a un anno di carcere per corruzione dallo scorso settembre. Indosserà un braccialetto elettronico durante i quattro mesi di libertà vigilata.
I sostenitori
All'uscita dal carcere, Thaksin ha stretto tra le sue braccia diversi suoi cari che lo aspettavano davanti al carcere, così come centinaia di suoi sostenitori vestiti di rosso, il colore abituale del sostegno all'ex primo ministro, mentre alcuni gridavano "Noi amiamo Thaksin", ha rilevato l'AFP. Sua figlia, l'ex primo ministro Paetongtarn Shinawatra, ha detto giovedì, dopo un'ultima visita a suo padre in prigione, di non aver parlato di politica, "solo della famiglia".
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La famiglia
La famiglia Shinawatra ha dominato la vita politica thailandese per circa vent'anni. Sostenuta dalle popolazioni rurali, è stata a lungo la nemica giurata dell'élite filo-militare e filo-monarchica, che vedeva il suo populismo come una minaccia all'ordine sociale tradizionale. Thaksin è stato primo ministro dal 2001 al 2006, prima di essere rovesciato da un colpo di Stato militare e di andare in esilio per circa quindici anni. Sua sorella minore Yingluck è stata premier dal 2011 al 2014 prima di essere anch'essa destituita dai militari, e sua figlia Paetongtarn è stata rimossa dall'incarico nell'agosto 2025 dopo solo un anno di mandato. Il loro partito Pheu Thai ha subito la peggiore sconfitta elettorale della sua storia alle elezioni parlamentari di febbraio, scivolando al terzo posto e sollevando interrogativi sul futuro della dinastia politica di Thaksin.