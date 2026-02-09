Offerte Sky
Elezioni in Thailandia, lo schieramento dei conservatori verso la vittoria

Mondo
©Ansa

Dopo il voto è attesa per la pubblicazione dei risultati ufficiali che potrebbe richiedere alcune settimane. Poi saranno necessari alcuni colloqui di coalizione per arrivare a formare un nuovo governo nel Paese

Il partito conservatore che ha espresso il primo ministro in carica si avvia a vincere le elezioni in Thailandia. Lo ha confermato la televisione nazionale. Secondo le proiezioni di Channel 3, infatti, il partito Bhumjaithai di Anutin Charnvirakul avrebbe ottenuto 198 seggi su 500 in parlamento, mentre il Partito Popolare progressista ne avrebbe ottenuti 97, nonostante fosse in testa nei sondaggi pre-voto. Il Pheu Thai di Thaksin Shinwatra era terzo con 86.

 

Il primo ministro: "Riconosciamo di non essere arrivati primi"

"Il nostro popolo ci ha dato più di quanto ci aspettassimo questa mattina. Per questo, abbiamo un debito enorme con i nostri elettori e possiamo ripagarlo solo facendo del nostro meglio per portare cose buone a loro e al nostro Paese", ha commentato il primo ministro nel suo discorso post elettorale.  "Riconosciamo di non essere arrivati primi", ha commentato il leader del People's Party, Natthaphong Ruengpanyawut, parlando con i media. "Rispettiamo il nostro principio che il partito che arriva primo ha il diritto di formare il governo".

I colloqui di coalizione

A dicembre scorso lo stesso Charnvirakul aveva indetto questa tornata elettorale anticipata con l'intento di cavalcare l'ondata nazionalista scaturita dal conflitto con la Cambogia. Lo stesso politico ha preso il potere in Thailandia dopo che gli scontri hanno fatto cadere il governo guidato dal partito Pheu Thai. Ora è attesa per la pubblicazione dei risultati ufficiali che potrebbe richiedere alcune settimane di tempo. E dovrebbero essere necessari diversi colloqui di coalizione con l'obiettivo di formare un nuovo governo.

Voto Thailandia, verso lunghi negoziati per governo

