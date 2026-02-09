Il partito conservatore che ha espresso il primo ministro in carica si avvia a vincere le elezioni in Thailandia. Lo ha confermato la televisione nazionale. Secondo le proiezioni di Channel 3, infatti, il partito Bhumjaithai di Anutin Charnvirakul avrebbe ottenuto 198 seggi su 500 in parlamento, mentre il Partito Popolare progressista ne avrebbe ottenuti 97, nonostante fosse in testa nei sondaggi pre-voto. Il Pheu Thai di Thaksin Shinwatra era terzo con 86.

Il primo ministro: "Riconosciamo di non essere arrivati primi"

"Il nostro popolo ci ha dato più di quanto ci aspettassimo questa mattina. Per questo, abbiamo un debito enorme con i nostri elettori e possiamo ripagarlo solo facendo del nostro meglio per portare cose buone a loro e al nostro Paese", ha commentato il primo ministro nel suo discorso post elettorale. "Riconosciamo di non essere arrivati primi", ha commentato il leader del People's Party, Natthaphong Ruengpanyawut, parlando con i media. "Rispettiamo il nostro principio che il partito che arriva primo ha il diritto di formare il governo".