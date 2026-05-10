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Flotilla, l'attivista Giulio Bonistalli: “Noi vessati e minacciati, ma la flotta riparte”

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Ansa

Giulio Bonistalli, attivista della Global Sumud Flotilla, racconta a Sky TG24 l’intercetto in acque internazionali da parte dell’esercito israeliano: detenzione, vessazioni, feriti e richieste di soccorso ignorate. Nonostante tutto, la missione umanitaria è tornata a navigare l'8 maggio e ora è diretta verso le acque della Turchia, dove dovrebbero unirsi altre barche prima di tornare a puntare verso Gaza

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