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Autobomba a un posto di blocco in Pakistan, morti almeno 12 agenti: 5 feriti

Mondo
©Ansa

Oltre alle vittime confermate da un funzionario di polizia locale, un altro poliziotto risulta disperso. Secondo le ricostruzioni delle autorità locali, un attentatore suicida ha prima fatto esplodere il mezzo vicino al posto di blocco e poi un gruppo di militanti ha aperto il fuoco contro gli agenti

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Almeno dodici persone sono morte in un’esplosione avvenuta in un posto di blocco in Pakistan. Le vittime, secondo quanto riferito dalle autorità locali, sono tutti agenti di polizia: altri cinque sono rimasti feriti. Stando alle prime ricostruzioni, alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest del Paese e hanno poi aperto il fuoco contro la polizia. "Nella zona di Fateh Khel a Bannu, un attentatore suicida ha lanciato un veicolo carico di esplosivo contro un posto di blocco della polizia, dopodiché diversi militanti sono entrati in azione", ha detto all'Afp il funzionario di polizia di Bannu Muhammad Sajjad Khan, confermando il numero degli agenti morti o feriti e aggiungendo che un altro risulta disperso.

epa12944920 People survey the scene of an overnight car bomb attack at a police post in Bannu, KPK province, Pakistan, 10 May 2026. According to police officials, at least 12 police personnel were killed and several others injured after an explosives-laden vehicle struck the checkpoint, followed by an exchange of fire with militants in the northwestern Bannu district bordering Afghanistan. EPA/WASEEM KHAN
L'autobomba esplosa al posto di blocco in Pakistan - ©Ansa

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