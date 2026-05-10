Almeno dodici persone sono morte in un’esplosione avvenuta in un posto di blocco in Pakistan. Le vittime, secondo quanto riferito dalle autorità locali, sono tutti agenti di polizia: altri cinque sono rimasti feriti. Stando alle prime ricostruzioni, alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest del Paese e hanno poi aperto il fuoco contro la polizia. "Nella zona di Fateh Khel a Bannu, un attentatore suicida ha lanciato un veicolo carico di esplosivo contro un posto di blocco della polizia, dopodiché diversi militanti sono entrati in azione", ha detto all'Afp il funzionario di polizia di Bannu Muhammad Sajjad Khan, confermando il numero degli agenti morti o feriti e aggiungendo che un altro risulta disperso.